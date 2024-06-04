«Я абсолютно впевнений»: британський адмірал заявив, що знає, хто переможе у війні

Командувач ЗС Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який спрогнозував, скільки триватиме війна, висловив упевненість, що Україна в ній переможе. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News. На його думку, кремль не прагне прямої конфронтації з членами НАТО та не хоче ядерної війни.

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Він провів аналогію між діями союзників проти нацистів і тим, як сьогодні західні країни об'єднуються, щоб допомогти Україні боротися з російським вторгненням.

«Це війна економік. Це війна логістики. Це війна промислового виробництва. Це війна політичної волі, — сказав він. - Це все заради того, щоб просто повернути мир народу України».

Адмірал Радакін, який відомий своїм оптимістичним світоглядом, наполягає на тому, що росія «зазнає поразки» в Україні, навіть попри те, що російські війська розпочали нове вторгнення в північно-східний регіон Харківщини, де вони відвоювали територію, оскільки українські війська страждають від нестачі боєприпасів і живої сили.

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«росія досягає тактичних успіхів на суші, — сказав глава британського військового відомства. — Але ви повинні трохи відступити. Якщо повернутися до березня 2022 року, росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%».

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що Україна переможе, адмірал Радакін сказав: «Я абсолютно впевнений… До кінця червня росія втратить 500 000 осіб — убитими й пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку».

Адмірал Радакін виступав перед тим, як США та інші союзники публічно підтримали Україну у використанні західної зброї для ураження військових об'єктів на території росії — крок, який ще більше загострив напруженість між Заходом і москвою. Однак він висловив упевненість, що кремль не шукає прямої конфронтації з членами Альянсу.

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«путін не хоче війни з НАТО. путін не хоче ядерної війни. І у нас є величезна перевага через силу НАТО», — зазначив адмірал.

Раніше голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що країнам Альянсу необхідно мати чітку та сильну стратегію, щоб росія розуміла, що Захід готовий діяти та реагувати симетричними та асиметричними заходами.

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