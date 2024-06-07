Жодних ліній для зла не існує: Зеленський відкинув можливість територіальних поступок росії

Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни, оскільки це лише дасть паузу росії перед новою війною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції.

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«Чи може путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною… Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні путін», — заявив глава української держави.

Зеленський висловив впевненість, що Україна зможе виграти війну. Він зазначив, що Україні вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

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«Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо, Україна. Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий», — додав президент.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Зеленський візьме участь у заходах, присвячених Дню Д — 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. Очікується, що Зеленський у Франції зустрінеться з президентом США Джо Байденом, з яким вочевидь обговорить прийнятні сценарії закінчення війни в Україні.

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