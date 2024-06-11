У США собака пробіг шість кілометрів, щоб допомогти господареві, який розбився на машині

Брендон Гарретт їхав зі своїми чотирма собаками до місця, де його сім'я відпочивала в кемпінгу, і не зміг зорієнтуватися на повороті дороги. У результаті автівка перекинулася, згідно із заявою офісу шерифа округу Бейкер, пише The Guardian. «ФАКТИ» раніше розповідали трагічну історію кота, який не пережив російської атаки.

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Чоловік вижив, але аварія сталася в безлюдному місці, він був змушений чекати і сподіватися на допомогу. На щастя для нього, один з його собак прибіг назад до кемпінгу, і його поява та поведінка змусили сім'ю Гаррета зрозуміти, що щось пішло не так. Собака пробіг майже шість кілометрів через дику місцевість, перш ніж 3 червня о 9.30 ранку знайшов відпочиваючих.

Сім'я почала шукати Гаррета і врешті-решт помітила його машину. Але вони не змогли дістатися до нього через складний рельєф місцевості, що змусило їх звернутися за допомогою до рятувальників.

«Родич пояснив, що його брат, Брендон Гарретт, не повернувся до свого табору вчора вдень. Члени сім'ї знайшли його автомобіль сьогодні вранці, але не змогли дістатися до нього через пересічену місцевість», — йдеться у повідомленні офісу шерифа.

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Перші рятувальники змогли дістатися до Гаррета, використовуючи бензопили, щоб прокласти стежку. Потім вони використали рятувальну ковдру і мотузку, щоб витягти Брендона Гаррета з яру.

Потерпілого знайшли приблизно за 100 метрів від місця, де стався нещасний випадок, разом з трьома іншими його собаками, які також були живі. Чоловіку надали першу допомогу на місці події. Пізніше його гелікоптером доставили до місцевої лікарні. Подробиці про ступінь травм та стан здоров'я поки невідомі.

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