«Від вибухів не витримало серце»: зооволонтери розповіли трагічну історію кота, який не пережив російської атаки
На жаль, російські окупанти вбивають не лише людей, а й тварин. 2 січня під час ранкової ракетної атаки у притулку в столиці не всі пережили атаку від ворога. У кота Жовтня не витримало серце. Раніше повідомлялося, що під Києвом рятували тигрицю, яка постраждала під час ракетного удару.
«Вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО. Зникло світло у притулку. Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці, — повідомляє „ЗооПатруль“. — Ми врятували котика в жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. З вашою підтримкою ми змогли його вилікувати. Жовтень повністю одужав. У січні він мав їхати до Парижу в нову родину. Однак не зміг пережити обстріли. Жовтень — це наша локальна легенда. Він „тримав“ котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі. Нам дуже не вистачатиме цього великого „поганого хлопця“ Ще в березні 22-го ми не раз бачили, як тварини вмирають не від голоду і спраги, а від страху… Загублені, покинуті, перелякані, ті, які втратили господарів або самі не пережили обстріли — ще один жахливий наслідок війни і агресії ворожої країни».
Також, додали зооволонтери, цього дня вони забрали цуценят, врятованих з-під завалів на Солом’янці.
«Ми отримали заявку від «Київгазу». Їм передали чотирьох малят, яких врятували з палаючого будинку після ранкових ворожих обстрілів. Ще одне цуценя дістали з-під завалів під’їзду. Виявилося, що всі хвостики — з однієї родини. Вони дуже перелякалися і замерзли…
Зараз малюки поїхали у клініку. Їм роблять рентген і перевіряють на контузію. Один із цуциків дуже слабкий, переживаємо за його стан. Судячи з усього, це домашні собаченята.
Тому ми шукаємо їх власників. Будьте уважними до тварин біля місць влучань. Через обстріли та вибухи багато з них перелякались та могли втекти, рятуючись, або травмувалися".
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у центрі порятунку тварин під Києвом під час обстрілу постраждала левиця, за триста метрів від вольєру якої вибухнула ракета.268