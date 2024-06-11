Готували ракетний удар по «Мотор-Січі»: у Запоріжжі затримали «кротів» фсб

У прифронтовому Запоріжжі, де нещодавно перекривали рух пошкодженою греблею, Служба безпеки зірвала спробу фсб отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу.

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За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили координати цехів ПАТ «Мотор Січ» та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ. Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента — механіка верстатів одного з промислових об’єктів «Мотор Січі»

За вказівкою окупантів їхній «кріт» обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією.

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Потім зловмисник робив позначки «потрібних» локацій на гугл-картах для їх подальшої передачі до фсб.

Переправити відповідний «звіт» агресору чоловік сподівався через свого брата — безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

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Однак цього не сталося, адже контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх «на гарячому», коли фігуранти саме готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до фсб.

Затримання одного з фігурантів

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З'ясувалося, що обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька — ідейного рашиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону. Після дистанційного вербування, агентів вивели на прямий контакт з представником фсб. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що днями у Запоріжжі затримали також агента фсб, який готував теракти проти військовослужбовців ТЦК та Сил оборони, а саме мав вчинити підрив автівок співробітників місцевих військкоматів.

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