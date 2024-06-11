Працювала на «виборчий штаб» партії путіна: в Києві затримали доньку колишнього мера Полтави

В Києві затримали колаборантку, яка співпрацювала з державою-агресором під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

За даними СБУ, зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який був засуджений за корупцію.



За даними «Української правди», йдеться про Наталію Веретеннікову (дівоче прізвище Мамай), доньку ексмера Полтави Олександра Мамая.

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У спецслужбі повідомили, що затримана володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія».

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«Напередодні „єдиного дня голосування“ жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації», — йдеться у повідомленні.

Колаборантка з Києва дистанційно управляла рекламним бізнесом у росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.

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Зокрема, у період співпраці з «виборчим штабом» партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантці про підозру за в колабораційній діяльності.

На все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів — 3 квартири в Києві, мінівен та частки у статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Дніпрі СБУ затримала агентку російської розвідки, а також її доньку, прибічницю «руського міра» з Київщини.

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