«Ледь стояв на ногах»: що загрожує броварському чиновнику, який збив людей на переході, та в якому стані постраждалі (відео)

На Київщині, де днями мікроавтобус з 9 пасажирами провалився під землю, в результаті чого загинули двоє людей, сталася ще одна автотроща, винуватцем якої став чиновник.

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Як повідомляє Київська обласна прокуратура, затримано посадовця РДА Київщини, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими.





Фото поліції

«За попередніми даними, 26 квітня 2024 року посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле. Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень», — зазначили в прокуратурі та додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Броварах (ст. 286−1 КК України). Перший пункт цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років, якщо потерпілий має середньої тяжкості тілесне ушкодження. І від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років — якщо у потерпілого тяжке тілесне ушкодження.

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Прокуратура зазначає, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Втім, відомо, що за кермом перебував Володимир Майбоженко.

В мережу виклали відео, зняте одразу після автотрощі, коли очевидці ледь не побили водія.

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Одна з очевидиць ДТП розповіла «Суспільному», що люди піднімали машину, аби витягнути з-під неї одного з постраждалих — людина була у вкрай тяжкому стані. «У цей період водій не виходив із машини, поки не почали розхитувати машину і його насильно витягли звідти», — розповіла жінка та додала, що водій не тримався на ногах, бо був у стані сп'яніння.

Як повідомляє очільник Київської ОДА Руслан Кравченко, чиновника буде звільнено. В ДТП за участі голови Броварської РДА постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки — 29 та 26 років. У дитини — перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають. Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Нагадаємо, що цього року ДБР завершило розслідування відносно народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Минулого року парламентар від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко на трасі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирського району збилв 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу. Від отриманих травм вона померла на місці.

Фото поліції

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