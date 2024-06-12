Відома телеведуча влаштувала «квитковий скандал» у міжнародному поїзді: в «Укрзалізниці» відреагували

Телеведуча Алла Мазур, сторінку якої у соцмережах нещодавно зламували аферисти, розповіла про схему з квитками на потяг, за які українцям доводиться платити двічі.

ВІДЕО ДНЯ

«Чи знаєте ви, якою проблемою може виявитися нероздрукований електронний залізничний квиток? Особливо — коли їдеш причіпним вагоном з Києва до Відня — і назад. Чому до вас можуть викликати угорську поліцію? І змусити заплатити за цей квиток двічі? Сама стала свідком такої абсурдної ситуації», — пише вона в Instagram.

Ведуча розмістила у соцмережах відео, на якому показана частина її подорожі маршрутом Відень — Київ. А саме про ділянку, яка проходить через Угорщину. За її словами, на кордоні Австрії та Угорщини до вагонів заходили невідомі люди та вимагали у пасажирів показати роздруковані квитки. Від тих, у кого була лише електронна версія, вимагали придбати у них нові проїздні документи (за 80 євро!), заявляючи, мовляв, е-квитки не є дійсними.

«Якщо відмовляєшся — погрожують викликати поліцію. Ця практика триває вже майже рік і угорська поліція, схоже, з цього також має зиск», — зазначає Алла Мазур. Втім, додає, що наражаючись на відпор ці «керовніки» відступають. Сама вона також мала нагоду поспілкуватися з цими невідомими особами, заступаючись за попутників-українців та знімаючи їх на телефон.

РЕКЛАМА

«Знімала цих угорських „керовніків“ на телефон, трубку в мене намагалися забрати, виривали. Камеру затуляли, поліцією погрожували, словом — „класика жанру“. Зняти вдалося небагато, нервували всі. Бо таких пасажирів з електронними квитками було шестеро. У провідниці так рванув тиск, що я серйозно хвилювалась про її здоров’я. Але захистити наших таки вдалося. Моя словесна атака схоже спрацювала. І що цікаво — ці ділки явно відчувають, що не праві. Бо як тільки бачать опір — відступають», — розповідає телеведуча.

Вона порадила співвітчизникам взяти до уваги цю інформацію та роздруковувати квитки, а також не мовчати, якщо якісь люди намагаються змусити їх купувати квитки вдруге.

РЕКЛАМА

На ситуацію відреагували в «Укрзалізниці», пояснивши, що на міжнародних рейсах до Австрії та Угорщини існують свої правила — квиток має бути роздрукований.

РЕКЛАМА

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про запуск оновленого сайту для купівлі залізничних квитків із розширеним функціоналом.

Фото з Інстаграм

1585

Читайте нас у Facebook