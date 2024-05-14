«Укрзалізниця» оновила сайт: як тепер пасажирам купувати квитки
«Укрзалізниця», яка на початку травня повернула до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+, оголосила про запуск оновленого сайту для купівлі залізничних квитків із розширеним функціоналом. Серед його можливостей:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- купівля квитків на поїзди Київ — Варшава і Київ — Відень після верифікації акаунту через «Дію.Підпис» (при цьому акаунт у застосунку УЗ буде синхронізуватись із сайтом);
- повернення квитків на міжнародні рейси;
- придбання квитків у жіночі купе;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та інше.
Також у прес-службі перевізника додали, що перехід на новий ресурс буде здійснюватися поступово, але він уже доступний за посиланням booking-new.uz.gov.ua.
Нагадаємо, що в березні «Укрзалізниця» запустила продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини, а згодом — розпочала пряме залізничне сполучення з Чехією.64
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