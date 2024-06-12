Сама запропонувала росіянам допомогу у війні з Україною: СБУ затримала коригувальницю обстрілів Харкова

У Харкові, де СБУ викрила місцевого мешканця, який допомогав ворогу наводити авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО, затримали ще одну агентку рф, яка коригувала ворожі удари по місту.

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Як зазначають в Службі безпеки України, затримана — 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею. Жінка намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців Харкова. Також вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак рф.

«Для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та „в темну“ випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Одержану розвідінформацію вона направляла в російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб рф. Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб», — йдеться у повідомленні.

Українська спецслужба викрила зрадницю, під час обшуків у жінки вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами. В СБУ зазначають, що харків'янка сама вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала ворогу свою допомогу у війні проти України.

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Затриманій повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше в обласному центрі був затриманий 18-річний харків'янин, який допомагав рашистам готувати новий наступ на прикордонний регіон. Він збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. У разі виявлення «потрібних» локацій зрадник приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки «звіту» фсб.

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Фото СБУ

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