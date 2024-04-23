СБУ знешкодила у Харкові мисливця на «Кракена»

СБУ затримала у Харкові чергового ворожого коригувальника — чоловік допомогав ворогу навести авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО

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Як повідомляють в Службі безпеки України, зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.

Зрадник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати. Чоловіка затримали у власному помешканні, одночасно були здійснені комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресорки.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Фото СБУ

Затриманий — місцевий продавець, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

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«Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Крім того зловмисник „втемну“ випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював», — йдеться у повідомленні.

«Оперативний ЗСУ» пише, що затриманий — «ідеологичний почекун» Олександр Тітов.

Фото "Оперативний ЗСУ"

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їхньої ідентифікації на місцевості). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала чотирьох російських агентів на правобережній Херсонщині, які наводили ворожі ракети на обласний центр. Двох з них — колишнього депутата районної ради Херсона та працівницю лікарні — затримано «на гарячому» під час виконання ворожого завдання.

Фото СБУ

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