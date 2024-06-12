Популярний співак Melovin досить відверто спілкується зі своїми шанувальниками на сторінках у соціальних мережах. Артист не тільки висловлюється з приводу соціально-важливих речей, а й ділиться особистими почуттями. Melovin виклав відео, в якому, сидячи у трусах на ліжку, пояснив, чому досить рідко записує «сторіз».

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— Довго мовчав, а тепер хочу сказати, — звернувся співак до своїх шанувальників. — Я ненавиджу записувати сторіз. Тому їх так мало у мене. Не люблю вести лайфстайл. Не люблю знімати кожен свій видох, вдих, кожну випиту каву. Я просто люблю писати музику і зараз працюю над новим музичним україномовним матеріалом. Хочу зануритися в це. Не знаю, як у вас, у мене це почалося після повномасштабного вторгнення. Я хочу бути тут і зараз. Не в соцмережах. Щось знімати, але більше бути в своїй улюбленій справі…

Melovin, сидячи у трусах на ліжку, звернувся до шанувальників

Співак пояснив, що над усе приносить йому насолоду від життя.

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— Я дуже багато працюю і мені не хочеться нічого записувати, — сказав артист. — Бо я хочу прийти, побути сам на сам і випити чаю. А вас тішити музикою — своєю першочерговою місією. От зараз я голий — це набере лайки і хай це тішить.

Шанувальники співака відреагували на його звернення та подякували за відвертість.

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«Дякуємо за твою справжність, адже дуже важливо залишатись собою! - написали у коментарях. — Ти молодець. Успіхів тобі! Чекаю на нові шедеври».

«Підтримую тебе! - зауважили дописувачі. — Ніколи не заставляй себе робити те, що ти не хочеш!»

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Нагадаємо, раніше співак розповідав про складні виступи на вечірках «Євробачення».

Фото з Instagram співака

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