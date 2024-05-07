«Виступати було страшно»: Melovin про участь у вечірках «Євробачення»

Популярний український співак Melovin повернувся з поїздки у Данію та Швецію. Саме там напередодні офіційного старту «Євробачення» у Мальме проходили вечірки, на які були запрошені учасники пісенного конкурсу попередніх років. Нагадаємо, Melovin представляв Україну на Євробаченні у 2018 році і зайняв тоді 17 місце. Співак також приймав участь у цьогорічному нацвідборі на Євробачення з піснею Dreamer.

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Повернувшись до України після виступів, співак поділився своїми враженнями від вечірок, зізнавшись, що концерти проходили дуже напружено.

«Дуже було напружено на вечірках, — розказав співак проєкту ЖВЛ. - Тому що скрізь були прапори та заклики до дискваліфікації Ізраїлю на „Євробаченні“. Прапори Палестини. Багато мітингів, погроз. На площі спалювався Коран. Звичайно, виступати було страшно. Ми виступали і прокручували у голові, що може, не дай Боже, статися на майданчику».

Після виступу на вечірках, Melovin на один день затримався у Копенгагені. За словами співака, за активним гастрольним графіком, у нього ніколи немає часу пройтись містом, щоб побачити щось цікаве.

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«Я гуляв як турист», — зізнався Melovin і показав, що купив собі подарунок в одному з відомих магазинів конструкторів.

Нагадаємо, 7 травня відбудеться перший півфінал конкурсу «Євробачення».

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