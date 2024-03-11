Почувши про діабет, я став ще більше пиячити: співак Melovin вразив зізнанням

Melovin, який розповів, чому не хоче отримати повістку, раніше вже зізнавався, що в нього була серйозна алкогольна залежність. Тепер під час інтерв’ю телеведучому Олексію Суханову він розповів, що саме вплинуло на те, аби він перестав пити. Як виявилось, причиною стала хвороба. Через зайву вагу артист хотів зробити операцію і видалити комки Біша (скупчення щільної жирової тканини, яке формує жирове тіло щоки — Авт.).

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«Я дізнався про все випадково. Страждав від надлишкової ваги. Я пив, але не заїдав великою кількістю страв. Не страждав на якісь нездорові харчові звички. Був раціон нормальний. Щось собі дозволяв, але я просто пухнув. Пішов до клініки зробити аналіз крові. Планував видалити комки Біша, жирові, — розповів Melovin. — Мене покликав лікар і порадив перевірити печінку. Сказав — є підозра на діабет. І замість того, щоби кинути пити, почав вживати алкоголь ще більше».

За словами артиста, він був у відчаї. Бо дізнатись у 26 років про діабет та гепатоз печінки (хронічне захворювання печінки незапальної природи — Авт.) — страшно.

«Мене це вибило з колії, я продовжив вживати алкоголь. Але тривало до моменту, поки в тверезому стані не стало вкрай зле. Повністю заніміли кінцівки і дуже сильно кололи. І я зайнявся здоров’ям, пройшов повне обстеження. Вже 10 місяців не вживаю спиртне».

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Раніше повідомлялося, що продюсер шоу American Idol назвав свого фаворита Нацвідбору — і це Melovin.

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