Противник загруз у Вовчанську і рветься до Сіверська з двох напрямків: Сирський — про останні події на Східному фронті

Головком ЗСУ Олександр Сирський, який декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту, зазначив, що ворог, які і раніше, основні зусилля зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках.

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За його словами, на цих напрямках, де жорсткі бої тривають вже кілька місяців, загарбники зосередили найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

«Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська. Безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині. Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів», — розповів Сирський та додав, що на Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий «пояс безпеки». Але «загруз» у Вовчанську, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

Також росіяни не припиняють атакувати Старомайорське та Роботине на Запорізькому напрямку, але без особливого успіху. В районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.

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«В цих умовах для нас дуже важливе утримання рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!» — додав головком ЗСУ.

Сирський наголосив, що лише технологічна перевага та навченість військ забезпечать Україні успіх на полі бою.

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Нагадаємо, що нещодавно в ЗСУ були створені Сили безпілотних систем, які очолив заступник головкома Герой України Вадим Сухаревський.

Фото зі сторінки Олександра Сирського

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