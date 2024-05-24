Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, — Сирський

Російські війська, які з 10 травня намагаються прорвати фронт на Харківщині, після перших незначних успіхів повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

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Він зазначив, що ворог зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі окупанти з різних напрямків перекидають резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно.

«В районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ», — йдеться у повідомленні головкома.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.

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Сирський зазначив, що інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітню техніку.

«Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка — Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко — на мотоциклах та багі», — повідомив генерал.

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За його словами, на інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менша.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю 24 травня провів нараду у Харкові щодо оперативної обстановки в регіоні.

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«Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага — забезпеченню житлом наших людей, переміщених з територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів», — зазначив президент.

Як повідомлялось, останніми днями Харківщина постійно перебуває під масованим вогнем росіян. Зокрема, окупанти двічі обстріляли інфраструктуру залізниці на Харківщині, пошкоджено будівлі та колії. А 23 травня вдень росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. В місті пролунало понад 10 вибухів. Загинуло 7 людей, понад 20 отримали поранення.

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