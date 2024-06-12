Рада розгляне три законопроєкти щодо «економічного бронювання» від мобілізації: скільки хочуть брати за кожного заброньованого

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», в якому, зокрема, є положення щодо економічного бронювання від мобілізації.

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За словами голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, документом пропонується визначити перелік стратегічних галузей промисловості України, створити Державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проектам, запровадити систему спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між Кабінетом Міністрів України та інвесторами, а також запровадити програму співфінансування проєктів на пільгових умовах для критичних технологій.



Народний депутат також зазначив, що у законопроєкті закладено концепцію «економічного бронювання», яка б дозволила зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.

Вона працюватиме наступним чином:

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника, має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті № 11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

«Невдовзі ми подамо два альтернативних законопроекти, що будуть включати модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн, а також змішану модель — 35 тис грн для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП», — додав Наталуха.

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Раніше повідомлялося про підготовку урядом переліків професій та посад для бронювання від мобілізації.

Фото з відкритих джерел

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