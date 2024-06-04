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Суспільство та люди

Кабмін готує нові правила бронювання від мобілізації: що зміниться

17:29 4 червня 2024
Кабінет Міністрів України

В Україні, де триває загальна мобілізація, Кабінет міністрів готує список професій для бронювання.

Так, уряд визначить перелік професій і посад для бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Про це 3 червня повідомив народний депутат Федір Веніславський у коментарі Times of Ukraine.

Голова підкомітету Ради з нацбезпеки наголосив, що бронювати від мобілізації будуть професії, а не конкретних людей, переважно це будуть працівники критичних галузей.

«На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоб не бронювалися особи, а тільки фахівці, необхідні для критичних галузей промисловості», — сказав Веніславський.

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Він зазначив, що список посад має бути складено цього тижня.

«Буквально наступного тижня має з'явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання», — повідомив депутат.

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Веніславський порадив дочекатися постанови Кабміну, а потім її обговорювати.

«Ми будемо намагатися, щоб це було максимально справедливо», — додав голова підкомітету ВР з нацбезпеки.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно підприємства ОПК звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників.

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