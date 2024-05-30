Бронь від мобілізації: про кілька варіантів та відмінностях між ними розповів нардеп

Поки що остаточного порядку бронювання від мобілізації в країні ще не визначено, проте існують кілька варіантів. Депутат Дмитро Наталуха, автор одного з них та голова Комітету з питань економічного розвитку, пояснив, чим вони відрізняються один від одного, який із них найкращий і чому.

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«Стратегічне бронювання — ця модель, яка існує зараз, відповідно до постанов КМУ #76 і #45.

Вона передбачає безкоштовне бронювання співробітників підприємств, які відповідають чітко визначеним критеріям «стратегічності» — є учасниками державного оборонного замовлення, мають певну кількість працівників, працюють у певній галузі і так далі. Хто заброньований, а хто ні — визначає держава. Можна сперечатися про ефективність реалізації такої моделі у нас, але я вважаю, що сама її логіка — правильна і вона безумовно має бути. Є підприємства, від діяльності яких буквально напряму залежить забезпечення війська, тож держава має прогарантувати їх безперебійну роботу".

Щодо економічного бронювання, то цю модель пропонує Наталуха з командою колег, експертів і однодумців. Вона, додає він, передбачає можливість роботодавця забронювати певний відсоток від військовозобов’язаних у своєму штаті, сплачуючи за них щомісячно додатковий військовий збір — 20 000 грн.

«Хто заброньований — визначає сам бізнес, держави в цьому рівнянні немає. Це — концептуальна відмінність, бо ми вважаємо, що бізнес сам, без допомоги держави здатен визначитись, хто для нього є критичним. Сприймайте цю модель як додаткову до стратегічного бронювання, бо є безліч підприємств, які не потраплять під категорію «стратегічних», але які генерують «стратегічну» кількість податків. Сили оборони утримуються виключно за рахунок українських податків, тому ця модель покликана дати можливість тим, хто їх сплачує — залишити на критичних позиціях конкретних працівників, які прогарантують подальшу безперебійну роботу підприємства. Економічним це бронювання називається тому, що воно покликане підтримати економіку під час війни, складовою якої є всі, без виключення, платники податків в Україні.

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Іншим різновидом економічного бронювання є модель, яку розробила команда міністерства економіки і представників ОП разом з експертами. Мова йде про певний поріг заробітної плати, після якого робітник може автоматично претендувати на бронь. Наразі розмір такого порогу, про який я чув востаннє, є 35 000 грн. Простими словами — якщо ти в офіційному порядку отримаєш цю суму і вище — ти маєш право бути заброньованим. Хто саме бронюється теж визначає бізнес, держави в цьому процесі теж немає. В цьому, і дечому іншому, ця модель перетинається із нашою і, насправді — має тотожну мету із нашою. Із позитивних аспектів — така модель ще і сприятиме виведенню заробітних плат в економіці в білу".

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Третій вид — це податкове бронювання. Модель з’явилась нещодавно, і просувається вона головою податкового комітету, додав нардеп.

«Ідея полягає в тому, щоб головним критерієм для можливості забронювати співробітників зробити належність компанії до анонсованого „Клубу білого бізнесу“. Членство в цьому „клубі“, тобто — відповідність підприємства клубним критеріям, визначатиме Державна податкова служба, яка прийматиме і рішення про втрату членства у ньому, а значить — і втрату права бронювати співробітників. Таким чином, в цій моделі знову держава, а не бізнес, прийматиме рішення, кого бронювати, а кого — ні. Тільки замість Мінекономіки, Міноборони і Генштабу, право визначати, хто бронюється, а хто — ні, пропонується передати податківцям».

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Лотерейне бронювання, вважає Наталуха, по суті є реінтерпретацією американської системи призову під час Другої світової, яка називалась «Selective Service Lottery».

«По суті, американські чоловіки призивались, якщо випадково згенероване число співпадало із цифрами з їх дати народження. Ефект це мало сумнівний, як і сумнівним він буде для підтримки економіки, тому пропозиція застосовувати цей же принцип випадковості у бронюванні, називаючи його при цьому „економічним“ — це скоріше невдалий жарт».

Раніше повідомлялося, що названі критерії для бронювання працівників від мобілізації.

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