Думки та почуття приховують під маскою: ви ніколи не дізнаєтесь, що ці знаки зодіаку думають насправді

Астрологи, які нещодавно назвали найнудніші знаки зодіаку, розповіли, серед яких знаків зодіаку найбільше людей, які приховують не тільки почуття, а й думки, пише Ukr.Media.

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Близнюки

Близнюки дуже цікаві люди. Адже зрозуміти те, що вони по-справжньому відчувають, буває дуже важко. Та що там — майже неможливо. Здається, що знаєш людину все життя, а потім виявляється, що все не так. Виявляється, що представник Близнюків — людина як мінімум з подвійним дном. З одного боку подібна риса характеру сильно рятує. Адже нема чого знати оточуючим, що в тебе на душі насправді. Тому що обов'язково знайдеться той, хто захоче туди плюнути. З іншого боку, ця ж риса може трохи ускладнити життя тому, що довіру близьких буде завоювати складніше. Але Близнюкам це не загрожує, вони дуже привабливі люди.

Рак

Взагалі Раки досить прямі та відкриті загалом люди. Особливо якщо йдеться про своїх, тих, хто в колі довіри Рака. Але є у багатьох Раків риса, не розкривати до кінця всіх почуттів. Не у всіх звичайно представників цього знака є, проте. Ніколи не знаєш до кінця чогось чекати від такого Раку. Адже будь-якої миті можуть спливти якісь невисловлені образи, проблеми, претензії… У результаті може бути все, що завгодно. Від банальної сварки, до капітальних образ та розлучень. У яких за великим рахунком не буде винних та правих.

Скорпіон

Що вирує всередині? Про що думають Скорпіони? Іноді дуже важко уявити все це. Тому що представники Скорпіона часто не показують всього. Так, у них найчастіше роль розважливих та цинічних персонажів. Але що там насправді криється під цією маскою? Цього знати часом не можуть навіть найближчі для представника Скорпіона люди. Дуже часто представники Скорпіона ховають обличчя за масками. Іноді це робиться для того, щоб не налякати, не поранити близьких. А іноді все з точністю навпаки. Під маскою друга ховається той хто шипить у спину і пакостить по дрібниці.

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Водолій

Не знаю як вам, але мені ці товариші частенько нагадують персонажа з «Джокера». Вони теж до якогось моменту можуть здаватися милими, невинними, трохи дивакуватими… А потім щось відбувається і з Водолія злітає маска. І що під нею цього ніхто не може знати. Може, це буде просто зрив, а може… Можливо, «Джокер» вийде назовні. І якщо ви дійсно ніколи не ставилися до Водолія добре, то Джокер поверне це ставлення назад. Тільки скаржитися буде марно. Тому що Водолії це такі люди, які можуть обернути все, що завгодно собі на користь.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять найревнивіших знаків зодіаку та розповіли, серед яких знаків найбільше хороших чоловіків.

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