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«Україна абсолютно може перемогти»: Столтенберг зробив нову заяву про наступ та «відповідь» за Харків

17:47 4 червня 2024
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який закликав союзників скасувати заборону на удари ЗСУ західною зброєю по території росії, впевнений, що Харків витримає російський літній наступ й додав, що союзники готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників.

«Війни за своєю природою непередбачувані. Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що росія не змогла зробити жодного великого прориву. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну. А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти», — сказав він в інтерв’ю Radio Svoboda.

Він додав, що напад росії — це грубе порушення міжнародного права.

«А згідно з міжнародним правом самооборона є легітимною, з огляду на те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі. А право на самооборону включає також право на нанесення ударів по цілях на території агресора. І це саме те, що Україна повинна мати змогу робити. Не в останню чергу в Харкові, бо там лінія фронту і кордон більш-менш збігаються. Тому було б дуже важко, якби українці були змушені визнати, що артилерійські батареї, ракетні батареї чи аеродроми на російській стороні були б для росіян певною мірою безпечними, оскільки українці не могли б використати проти них цю зброю. Я вітаю, що союзники по НАТО послабили обмеження і дали зрозуміти, що, звичайно, Україна має право на самооборону».

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Раніше повідомлялося, що російська РЕБ знижує ефективність західної зброї в Україні, а також про те, що здобутки росії змушують Білий дім переглянути деякі «червоні лінії».

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