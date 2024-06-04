Лише можливість захисту: Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по рф

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, право України бити західною зброєю по цілях у росії лише дасть Києву змогу захистити свої великі міста.

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«Як сказав президент США, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків», — заявив він в ефірі радіостанції Antenne Bayern, пише dw.com.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з «друзями й союзниками» Німеччини.

«Я ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати мене ухвалити неправильні та несвоєчасні рішення», — сказав Шольц.

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Додамо, що днями уряд ФРН заявив, що дозволив Україні використовувати зброю, що поставляється їй Німеччиною, для завдання ударів по цілях на території росії. Таке ж право надали Києву США й ціла низка інших західних країн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Німеччині закликали якнайшвидше мобілізувати 900 тисяч резервістів.

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