Дозвіл бити по росії американською зброєю: у Байдена зробили заяву

Двоє високопосадовців адміністрації Джо Байдена відкрили двері для того, щоб дозволити Україні використовувати американську зброю для завдавання ударів по росії, пише Politico. Цей крок, якщо він буде зроблений, відбудеться в той час, коли європейські союзники, законодавці та українські чиновники чинять тиск на Білий дім з метою зняття обмежень, а росія досягла деяких успіхів на полі бою. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про можливі зміни під час візиту до Молдови під тиском журналістів.

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Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що «немає ніяких змін» у нинішній політиці, яка говорить, що Україна не може використовувати зброю, надану США, для завдавання ударів по російській території, а також сказав, що «підтримка України з боку Америки еволюціонувала належним чином». Двоє інших представників адміністрації Байдена попередили, що остаточне рішення ще не ухвалене та що Блінкен і Кірбі описують загальну тенденцію американської підтримки України під час війни — спочатку обережність, а потім дозвіл. Вони не гарантували майбутні зміни.

Тема «перебуває на розгляді», сказав американський чиновник, знайомий з цим питанням. Обидва чиновники побажали залишитися анонімними, щоб розповісти про делікатну внутрішню дискусію.

Тим часом, за словами особи, близької до Офісу президента України Володимира Зеленського, Київ не бачив конкретних зрушень у цьому питанні з боку адміністрації Байдена. Під час візиту до Бельгії Зеленський звернувся до західних урядів з проханням «дати нам дозвіл» на використання їхньої зброї для завдавання ударів по цілях на суверенній території росії.

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Американські обмеження «значно знижують ефективність допомоги партнерів і нейтралізують докладені зусилля», йдеться у внутрішньому документі українського уряду, отриманому Politico. В документі викладені тези для українських чиновників.

Джо Байден зіткнувся з дедалі більшим тиском всередині країни з вимогою зняти обмеження, в тому числі з боку демократів, а рішення іноземних союзників дати Україні дозвіл на використання переданої ними зброї на російській території посилило цей тиск.

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Цього місяця міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що Київ може використовувати британську зброю для завдавання ударів по суверенній російській території. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликала західні країни дозволити Україні використовувати зброю для ураження військових об'єктів на території росії.

Питання набрало обертів, коли президент Франції Емманюель Макрон відкрив двері для використання Україною безоплатно наданої зброї для «нейтралізації» російських військових об'єктів.

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Також на цьому тижні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: «Маючи занадто багато обмежень, ми зв'язуємо одну руку українських збройних сил за спиною».

Адміністрація Байдена змінила й інші аспекти української політики після того, як це зробили союзники, а саме: відправила ракети дальнього радіуса дії після того, як Лондон і Париж передали Києву свої варіанти.

Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що українці не можуть захистити себе через політику адміністрації Байдена. Група двопартійних законодавців на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників республіканцем Майком Тернером надіслала до Пентагону листа з проханням до військового керівництва зняти обмеження.

Нарешті 60 колишніх чиновників і науковців надіслали Байдену листа, пише Politico, з вимогою скасувати обмеження, оскільки це може допомогти Україні відбити атаку на Харків і запобігти іншим широкомасштабним російським наступальним діям.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Швеції заявили про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги — на 13,3 мільярда шведських крон. В ньому є, зокрема, озброєння для посилення протиповітряної оборони України.

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