У селі Одеської області 15-річного підлітка зарізали за відмову «почастувати» сигаретою: місцеві жителі влаштували бунт (відео)

В Одеській області, де нещодавно п'яний водій врізався в людей на пішохідному переході, зарізали підлітка. Подія сталася вночі 10 червня в одному з сіл Любашівської ОТГ Подільського району Одеської області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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«До Подільського районного управління поліції надійшла інформація від диспетчера спецлінії „103“ про смертельне ножове поранення підлітка. Прибувши, слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 виявила на автобусній зупинці тіло юнака з колото-різаними пораненнями. Він помер до приїзду „швидкої“», — йдеться у повідомленні.

Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що на зупинці громадського транспорту знаходилась група місцевих підлітків, серед яких був 17-річний неповнолітній з іншої області. Коли повз них проходили двоє 15-річних місцевих юнаків, зловмисник попросив у них закурити, але отримав відмову. На таку відповідь він розлютився і почав наносити удари ножем одному з підлітків. Другий, який намагався відштовхнути нападника від товариша, теж отримав удар ножем по нозі.

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«У подальшому нападник з місця втік. При огляді тіла померлого судово-медичний експерт виявив кілька проникаючих колото-різаних поранень. Попередньо, смерть хлопця настала внаслідок множинних відкритих ран грудної клітини. Остаточну причину смерті буде встановлено за результатами проведеної експертизи. Інший постраждалий, 15-річний товариш загиблого, отримав поранення у вигляді різаної рани ноги. Зловмисника поліцейські розшукали у товариша. Слідчі вилучили одяг, у якому він був під час нічного конфлікту», — повідомили в поліції.

Під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень та за наявності достатніх доказів фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві та умисному легкому тілесному ушкодженні. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. За поданням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках провадження призначено низку судових експертиз, встановлюються повні обставини події. Затриманому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Telegram-канал «Одесса INFO», повідомив, що в селі Троїцькому місцеві жителі влаштували бунт через вбивство підлітка.

Як писали «ФАКТИ», у квітні у Києві співробітник Управління державної охорони вбив підлітка у столичному фунікулері.

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