У передмісті Одеси п'яний водій, який тікав від поліції, врізався в людей на пішохідному переході (фото, відео)

Під Одесою, де днями бетонний елемент фонтану, що обвалився, вбив підлітка, сталася ще одна резонансна надзвичайна подія — автівка врізалася в людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

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Як зазначають в ГУНП в Одеській області, в селі Фонтанка 34-річний водій легковика BMW, тікаючи від патрульних, на одному з перехресть здійснив зіткнення з автівкою Ford, після чого наїхав на трьох жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу.

Пішоходи та водій BMW з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні. Життю потерпілих нічого не загрожує. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися. Водій Ford не постраждав.

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В поліції зазначають, що у керманича BMW відчувався запах алкоголю з ротової порожнини, у нього відібрані біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння. Чоловік перебуває в лікарні.

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Фото поліції

«Як встановили слідчі, чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності за ч. 2 ст. 126 КУпАП. Крім того, раніше він також притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку (ч. 2 ст. 289 та ч. 3 ст. 185 ККУ)», — йдеться у повідомленні.

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Фото поліції

Фото "Одеса Інфо"

На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група. Після встановлення всіх обставин події їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, що нещодавно у польскому Гданську у ДТП загинув 16-річний українець, який був за кермом автівки, та його 17-річний пасажир. Хлопці, втікаючи від поліції, на шаленій швидкості влетіли у дерево. Поліцейські хотілаи перевірити документи у водія, але той почав втікати.

Фото поліції

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