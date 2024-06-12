Потоп у Києві: такої зливи столиця не бачила 30 років, — КМДА (відео)

У Києві менш ніж за добу 12 червня випало більше половини місячної норми опадів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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«Так, станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць — 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випало більше половини місячної норми. Злива з такою кількістю опадів у місті — вперше за останні 30 років», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогоднішній ранок приніс Україні тривалі дощі, викликані активним циклоном, що утворився над територією нашої країни. Циклон має закручену форму та рухається над північним та центральним регіоном України на схід, а дощі ним зумовлені мають облоговий, тобто тривалий характер.

«Дощитиме сьогодні до кінця дня, надвечір негода послабиться, відступаючи на північний-схід, але повністю покине територію нашої країни лише в середині ночі», — йдеться у повідомленні.

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За прогнозом Укргідрометцентру, 13 червня на Київщині бде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі 11−16°, вдень 18−23°. У Києві вночі 12−14°, вдень 21−23°.

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Як писали «ФАКТИ», у Київській області 12 червня були застосовані аварійні відключення електрики через негоду.

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