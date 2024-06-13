Другий четвер місяця, 13 червня, обіцяє бути яскравим та насиченим днем, вважають астрологи.

І навіть те, що сьогодні далеко не всі зможуть бути продуктивними на роботі, кожен зможе знайти час для того, щоб відпочити та насолодитися спілкуванням з оточенням, обіцяють знавці зоряних комбінацій.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні у вас чудово виходить підіймати навколишнім настрій. Користуйтеся можливістю та створіть у колективі доброзичливу позитивну атмосферу. Це також допоможе у важливих переговорах чи налагодженні ділових зв'язків. Є ймовірність отримання премії чи якоїсь виплати.

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Телець

Багато часу доведеться витратити на вирішення домашніх побутових питань, але більшість із них будуть приємними. Зараз Тельці впевнені у своїх силах і можуть розпочинати важливі та складні проєкти. Увечері зробіть собі подарунок, влаштуйте романтичне побачення, сходіть у дорогий ресторан.

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Близнюки

Намагайтеся мислити та діяти раціонально, не змішуйте особисті емоції та робочий настрій. Тоді ви не будете переживати через дрібні неприємності або затримки. У пріоритеті сьогодні мають бути минулі справи, їхнє завершення, перевірка помилок. Звільніть місце для нових завдань.

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Рак

Інтуїція 13 червня дає вам вірні підказки, прислухайтеся до неї під час прийняття важливого рішення. Складний день для Раків, коли проблеми можуть зненацька виникати на рівному місці. Зірки кажуть, що надвечір ваша енергія підвищиться, і ви зможете весело провести час із друзями.

Лев

При вирішенні складних питань сьогодні слід звертати увагу на дрібні деталі, причини їх виникнення. Якщо відкласти роботу на другий день, вона збільшиться як снігова куля і турбот у Левів помітно додасться. Нагородіть себе за важкий день: купіть невеликий подарунок, сходіть у кафе.

Діва

Зберігайте спокійний та позитивний стан весь день, інакше нескінченні проблеми не дадуть вам розслабитись. Ваша завзятість і посидючість будуть винагороджені, проте доведеться чимось пожертвувати, щоб отримати бажане, наприклад, своїм вільним часом. Вечір проведіть спокійно.

Терези

День із різноспрямованими тенденціями. Ви можете втратити щось важливе, але придбати нові можливості для розвитку, потрібних знайомих чи фінансовий дохід. Терезам належить нелегкий вибір, але можливо, нагорода того варта. Вирішіть старе питання, щоб більше не відволікатися.

Скорпіон

Ваша чарівність і шарм на найвищому рівні, тому треба використовувати чудові можливості для налагодження нових зв'язків чи романтичних знайомств. Скорпіони будуть 13 червня центром будь-якої веселої компанії, зможуть укладати вигідні угоди та переконувати опонентів у своїй правоті.

Стрілець

Хороший день для благодійної діяльності, волонтерської роботи. Зробіть прибирання будинку, звільніть місце в шафах, позбавтеся всього, що себе зжило і більше не приносить задоволення. Проблеми цього дня краще вирішувати у команді, використовуючи підтримку та поради колег чи друзів.

Козоріг

Сьогодні важливим буде оточити себе відданими людьми, хто підтримає та підніме вам настрій у складний момент. Від цього залежить ваш успіх у справах і навіть кар'єрне зростання. 13 червня перед Козорогами відкриваються нові можливості та перспективи, намагайтеся не пропустити їх.

Водолій

Щоб упоратися з усіма неприємностями сьогоднішнього дня, налаштовуйтесь на позитив із самого ранку, підіймайте собі настрій, користуйтеся підтримкою близьких людей. Водолії можуть мати чудові перспективи, але доведеться чимось пожертвувати натомість. Будьте обережні, коли даєте свою відповідь.

Риби

Вдалий та яскравий день. Сьогодні інтуїція Риб працює чудово і вони здатні бачити людину наскрізь. Використовуйте цей час, щоб отримати бажане, вирішити свої особисті питання. Хтось із вашого минулого може бути вам корисним, тому не відкидайте всі пропозиції.

Вечір сьогодні представники всіх знаків зодіаку можуть присвятити відпочинку, заняттям спорту та прослуховуванню нової або улюбленої музики.

Стосовно новинок. Діма Волканов готує пісню про «рідну Україну без горя, смертей і біди». У коментарях читачі поцікавились, коли вийде повна версія хіта і коли настане такий час. На обидва питання співак відповів, що дуже скоро, чим зібрав чималу кількість позитивних коментів.

Також співак розповів про свої поїздки з концертами країною. І, схоже, у одному місті за виступ з ним розплатилися продукцією місцевого заводу, що співак радісно відзначив разом зі своїм наставником-акомпаніатором під пісню ще одного наставника — з «Х-Фактору».

А шанувальники Дмитра не могли не нагадати, як відбувався його виступ разом з Вєркою Сердючкою.

Щодо інших подій. Здається, дням штучний інтелект (ШІ) вперше програв «битву» живим людям. Така думка виникає після того, як «ФАКТИ» опублікували відому пісню у виконанні штучного інтелекту.

Частині читачів вона сподобалась, і вони відзначили оригінальність виконання. Водночас абсолютній більшості українців композиція у такому виконанні зовсім не «зайшла», і вони вважають, що у виконанні людей вона звучить набагато краще і веселіше. І вимагають повернути пісню у виконанні Валерія Леонтьєва, Дмитра Гордона та Руслани Писанки. Що ми і робимо з великим задоволенням.

На фоні успіху «людського фактору» українці призивають всіх вірити в людей, і не «піддаватися» комп'ютерним технологіям.

В той же час прибічники «комп'ютерних забаганок» вирішили перетягнути на свій бік любителів домашніх улюбленців.

Які навіть затримали головного злодія планети.

Крім того, ставка робиться і на шанувальників популярних українських співаків.

Але перемога, звичайно, буде за живими людьми. Адже хіба зможе «комп'ютерна залізяка» зробити жінці комплімент, сказавши, що вона схожа на Світлану Лободу?

І розповісти дівчині, як вона може вмить змінити погоду на вулиці?

Тому головна битва людей з ШІ, вочевидь, попереду. Тим більше, що прогнозів щодо штучного інтелекту астрологи не роблять, а частині людей у другій половині червня обіцяють великий успіх.

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