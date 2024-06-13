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«Вже виготовляється»: хореограф Євген Кот зізнався, що даруватиме дружині після народження дитини

22:00 14 червня 2024
Євген Кот і Наталя Татаринцева

Учасник «Танців з зірками» та український хореограф Євген Кот, який з дружиною Наталією Татарінцевою чекають на первістка, зізнався, що майбутні пологи обійдуться у кругленьку суму. Він додав, що мова йде про 2 тисячі доларів.

«Приготування кипить повним ходом. Не хвилюємось, а готуємось. Купили колиску, ліжечко, візочки, крісла. Назбирали пів гаража. А ось суперечок щодо вибору імені не виникає. Маємо одне ім'я, яке нам подобається. Втім у роздумах, чи не буде це нашою забаганкою, бо ім'я дитини на все життя», — зізнався Євген в коментарі «Люкс ФМ».

Хореограф планує після народження дитини подарувати коханій коштовну каблучку від українського бренду.

«Ми підібрали, яку вона хоче, — поділився Євген. — Вона виготовляється. Каблучка з діамантами».

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Додамо, що танцюристка Наталія Татарінцева з чоловіком планують партнерські пологи.

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