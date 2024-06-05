«Пустив сльозу»: вагітна дружина популярного танцівника вразила зізнанням

Відомий танцівник та хореограф Євген Кот готується до народження першої дитини. Дружина Євгена — Наталя Татаринцева на своїй сторінці у соціальній мережі розповідає про всі етапи своєї вагітності. Відомо, що подружжя очікує дівчинку і з цієї нагоди вони влаштували грандіозну вечірку на березі Дніпра. Наталя вже знаходиться на дев’ятому місяці вагітності і каже, що пологи пройдуть за планом, а вага дитини буде близько трьох кілограмів і трьохсот грамів.

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Нещодавно Татаринцева опублікувала відео, в якому прасує дитячі речі.

«Гніздування в розпалі, а Євген пустив сльозу, коли побачив, як я прасую всі ці маленькі речі», — підписала відео Наталя, і воно відразу викликало багато коментарів.

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«Думаю ви здивуєтесь коли і половину всього не встигнете одягнути… вони так ростуть», — поділились своїм досвідом підписники.

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«З першою дитиною завжди так — прасуєш речі, пелюшки, — зауважили у коментарях. — З другою дитиною вже так не паришся)) просто все випрали — і цього досить».

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«Не тільки Євген пустив сльозу, — зізналися шанувальники. — Вже чекаємо народження вашої крихітки. Будьте щаливі!«

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала народила третю дитину та замилувала світлинами виписки з пологового.

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