«Їжджу туди, щоб не здуріти»: відомий режисер вразив зізнанням

Відомий кінорежисер, актор та скульптор Олесь Санін зізнався, що триматися у складні часи війни йому допомагають військові. Автор популярного історичного фільму «Довбуш» часто буває з поїздками на фронті, показуючи картину та спілкуючись з нашими захисниками.

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— Ці зустрічі дуже живі, — розказав Олесь Санін у проєкті «Точка опори». — Я показую фільм, а потім ми спілкуємося з військовими. Зараз багато розповідаю про те, як знімався фільм. Насправді сьогодні їх цікавить одне — чи хтось колись про них зніме кіно, чи хтось колись про них згадає, напише пісню? Чи те, що вони зараз віддають своє здоров’я і життя за рідну землю — це недарма? Це мій глибокий висновок і одна з історій, чому я їжджу туди. Їжджу, щоб не здуріти.

Олесь Санін зізнався, що наступний фільм він зніме лише після нашої перемоги. А ось яким він буде — поки не зрозуміло, адже війна змінила не лише людей, а і сенси життя.

— Все, що було до повномасштабного вторгнення, вже не буде, — впевнений Олесь. — Ми ще живемо в уявленні, що щось повернеться, у нас є такий досвід. Але все вже не дійсне! У сфері, в якій я працюю, все вже зовсім інакше. Все, у що ми вірили, що пропагували, що цінували — воно вже історія. Зараз відбувається переоцінка всього, що ми любили, за що боролися. Тому що ця кров, ця жертва свідома і несвідома, біль, почуття щастя… все, що ми знали про любов, дружбу, зраду — тепер нове.

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Олесь Санін пригадав перший показ фільму «Довбуш».

— Першими глядачами фільму «Довбуш» насправді були бійці 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша, — розповів режисер. — Буквально поруч з лінією зіткнення. Ми отримали дозвіл Генерального штабу. Була дуже складна бойова обстановка, але командир нас покликав, адже я особисто знаю військових, які знімалися у цій картині. Коли закінчився показ, мене проводжав командир, і на моє запитання, як йому фільм, сказав: «Ми повинні знати, за що помираємо».

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