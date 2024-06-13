Кейт Міддлтон на 100 відсотків повернеться до роботи: лікування принцеси перейшло на новий етап

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зіткнулася з ускладненнями після хімієтерапії, яку вона проходить у зв'язку з онкологією, проте планує повернутися до виконання королівських обов'язків. І першим кроком до цього став її лист до військовослужбовців з Ірландського гвардійського полку.

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Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на інсайдерів.

За словами інформованого джерела, Кейт довелося зіштовхнутися з серйозними труднощами, але тепер її лікування перейшло на новий етап.

«Джерела, близькі до принцеси Уельської, розповіли, що спочатку у неї були проблеми з лікуванням. Це профілактична хімієтерапія, річ не з приємних. Усі побоювалися, що після серйозної операції та досить тривалого періоду відновлення їй знову доведеться пройти лікування», — каже інсайдер.

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Також спростовуються побоювання, що Кейт більше ніколи не повернеться до виконання королівських обов'язків на тлі своєї хвороби.

«Вона на 100 відсотків повернеться: щоб знову бути принцесою Уельською і продовжувати ту величезну роботу, яку вона робила раніше. Це станеться, коли настане час, і вона буде готова. Дуже важливо, щоб вона отримала схвалення від своїх лікарів», — впевнений інсайдер.

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У січні Кейт Міддлтон, за офіційними повідомленнями палацу, перенесла операцію на черевній порожнині, після чого перестала з'являтися на публіці. Її відсутність списали на особисті проблеми, і в мережі з'явилося безліч конспірологічних теорій про те, що ж трапилося з принцесою Уельської насправді і чи вона взагалі жива.

Саме через це Кейт, за твердженням королівських інсайдерів, і була змушена публічно повідомити діагноз, який вона сподівалася зберегти в таємниці. Проте навіть після відеозвернення їй повірили не всі: шанувальники королівської родини продовжили шукати у відеозаписі натяки на те, що палац щось приховує.

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Нагадаємо, що поки Кейт знаходиться на лікуванні, її чоловік принц Вільям відсвяткував весілля найкращого друга.

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