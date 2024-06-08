Принц Вільям без дружини відсвяткував весілля найкращого друга

Кейт Міддлтон через лікування онкозахворювання вимушена пропустити ряд важливих заходів. На жаль, не змогла вона бути присутньою і на весіллі герцога Вестмінстерського та приєднатися до свого чоловіка принца Вільяма в кафедральному соборі. Однак принцеса Уельська все одно була в центрі уваги людей, повідомляє Hello.

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Син британського короля Чарльза III є найкращим другом Г’ю Гросвенора, який одружувався з Олівією Генсон. Крім того, вони є кумами, бо наречений — хрещений батько принца Джорджа. На весіллі Вільям виконував важливу роль — він розсаджував гостей свята.

В цей важливий день, без сумніву, Вільям сумував за Кейт. І коли він покидав собор, то почув теплі слова підтримки від представників громадськості, які вигукували найкращі побажання принцесі.

Днями принц поділився новинами про свою дружину. Це сталося, коли Вільям приїхав до Портсмута, щоб взяти участь у заході, присвяченому Дню висадки союзників. І один ветеран запитав його про самопочуття Кейт.

«Їй краще, дякую, — відповів принц. — Вона б із задоволенням була тут сьогодні. Я нагадував усім, що її бабуся служила в Блетчлі. Так що у неї було б багато спільного з кількома іншими леді, які служили в Блетчлі, але ніколи не говорили про це до самого кінця».

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Королівські джерела нещодавно повідомили Hello, що Кейт не повернеться до виконання королівських обов'язків найближчим часом, оскільки їй «потрібен простір і приватність для одужання». Вони також заявили, що принцеса не повернеться до роботи, поки її медична команда не дасть їй зелене світло.

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Фото: Getty Images

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