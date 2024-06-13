«Перший в житті врожай»: Наталя Могилевська похизувалася результатом

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка на початку повномасштабного вторгнення стала мамою двох дівчаток, зайнялась садівництвом. Про свій перший досвід Наталя розповіла на сторінці у соціальній мережі. За словами співачки, вона це зробила заради доньок.

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«Ми з дітьми посадили полуничку, — сказала Наталя на відео і показала, що з цього вийшло. — Зривати ще не дозволено, але вона вже виросла. Особистий перший в житті врожай. Ось така була моя ідея — заходиш до дому, втомлений, а тут раз — і на тебе чекає полуничка. Просто на вході».

Наталя виклала світлини зі своїм врожаєм, та додала питання: «Вас колись зустрічала на порозі Полуничка?» Шанувальники співачки з задоволенням поділились своїм досвідом та відмітили, що Наталя виглядає дуже щасливою.

«Ага, сьогодні 24 баночки варення закрили з чоловіком, — написали у коментарях. — Та ще романтика, буде що їсти зимою з дітьми. З молоком і білим хлібом, то справжня розкіш».

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«Коли ви стали мамою, ви розквітли», — поділилися враженням.

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Раніше Наталя Могилевська показала, як проводжала молодшу донечку до садочку.

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