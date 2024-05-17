В теплих обіймах: Наталія Могилевська показала, як проводжала молодшу донечку в садок

Співачка Наталія Могилевська, яка під час війни вдочерила двох дівчаток, поділилася рідкісним кадром з молодшою донькою — Софією. На своїй сторінці в інстаграмі артистка показала, як вона проводжала малечу в садочок у всесвітній День вишиванки. Для дівчинки спеціально підготувала білу, вишиту квітами сукню. Перед виходом, мама й донька міцно обнялися.

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«Як ми збиралися в садочок на День вишиванки…», — підписала чуттєве фото Наталія.

Ця світлина замилувала шанувальників співачки. В коментарях вони засипали її компліментами:

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«Яке миле фото. У донечки дуже красива сукня, а у Вас посмішка, стільки в ній тепла та любові».

«Наталя, яка ви молодчинка, що стали мамою чудових донечок!»

«Наталя, ти стала набагато красивіша і жіноча з цими дітками. Тобі дуже вони пасують

«Пощастило вашим діткам маючи таку маму».

Нещодавно, Софії виповнилося чотири роки. Для дівчинки влаштували яскраве свято з подарунками.

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Нагадаємо, нещодавно з нагоди Дня вишиванки українські знаменитості похизувалися своїми образами та розповіли про власні обереги.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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