В теплих обіймах: Наталія Могилевська показала, як проводжала молодшу донечку в садок
Співачка Наталія Могилевська, яка під час війни вдочерила двох дівчаток, поділилася рідкісним кадром з молодшою донькою — Софією. На своїй сторінці в інстаграмі артистка показала, як вона проводжала малечу в садочок у всесвітній День вишиванки. Для дівчинки спеціально підготувала білу, вишиту квітами сукню. Перед виходом, мама й донька міцно обнялися.
«Як ми збиралися в садочок на День вишиванки…», — підписала чуттєве фото Наталія.
Ця світлина замилувала шанувальників співачки. В коментарях вони засипали її компліментами:
«Яке миле фото. У донечки дуже красива сукня, а у Вас посмішка, стільки в ній тепла та любові».
«Наталя, яка ви молодчинка, що стали мамою чудових донечок!»
«Наталя, ти стала набагато красивіша і жіноча з цими дітками. Тобі дуже вони пасують
«Пощастило вашим діткам маючи таку маму».
Нещодавно, Софії виповнилося чотири роки. Для дівчинки влаштували яскраве свято з подарунками.
Нагадаємо, нещодавно з нагоди Дня вишиванки українські знаменитості похизувалися своїми образами та розповіли про власні обереги.
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya277
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