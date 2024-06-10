«Сльози щастя»: Віталій Козловський назвав найпрекрасніший день у житті

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно став батьком, разом з дружиною Юлією охрестив сина Оскара. Церемонія відбулася у Києві, у Михайлівському соборі, ще наприкінці травня. Але тільки зараз Віталій виклав у соцмережі світлини та стало відомо, хто хрещена його сина.

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«Похрестили нашого синочка Оскара, — написав Віталій на своїй сторінці у соціальній мережі. — Один з найщасливіших днів у моєму житті. Коли поряд найрідніші люди і кайфуєш від кожної миті. 4 покоління сім’ї зібралися разом. Сльози щастя. Дякую, Боже, що даруєш таку можливість бути поруч».

Хрещеною мамою сина Козловського стала дружина Анатолія Анатоліча Юлія.

«Для мене дуже велика честь стати хрещеною мамою красунчика Оскара — сина Віталія Козловського і його прекрасної дружини Юлії, — прокоментувала Юля цю подію. - Бажаю нашому синочку мирного неба, спокійного життя, доброї долі та хороших людей поруч. Доля зʼєднала наші родини на все життя, і я цьому безмежно рада».

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Юлія зізналася, що за останній час Віталій дуже змінився.

«Окремо пишаюся Віталіком — який він турботливий тато, — зазначила хрещена. — Кажуть, Бог дає дитину і для дитини. Віталік дуже змінився. Такого, який він зараз, я не знала раніше — цінності змінили свій вектор! Всю церемонію не зводив очей з синочка, а після заспівав йому особливу пісню. Це було дуже зворушливо».

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Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала народила третього сина.

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