«Це не політика, це безвідповідальність»: волонтер про дописи Безуглої, які підривають армію та державу

Червень 2024 року видався надзвичайно напруженим для українських військових. На передовій тривають запеклі бої. Російські сили продовжували активні обстріли та спроби прориву, у той час як ЗСУ зосередилися на контратаках, намагаючись утримати стратегічно важливі території. Військові експерти зазначають, що ситуація залишається невизначеною, а кожен день приносить нові виклики. А народна депутатка Мар’яна Безугла, яка декілька днів тому повернулася з фронту, знову «накидає на вентилятор».

ВІДЕО ДНЯ

Вона є чи не найбільшим публічним критиком військового керівництва й вважає, що «генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє». У своєму крайньому дописі Безугла розмірковує, що б вона робила, якби стала міністром оборони.

«Звісно, першою пропозицією Президенту було б призначення не „совкового“, не фракційного очільника війська, якщо б такий до того часу ще залишався на посаді. У такому разі вже можна було б щось з новим робити і планувати. Але давайте подумаємо далі…» — написала Безугла на своїй сторінці у соцмережі.

Далі вона наводить перелік своїх міркувань, які, на її думку, можуть покращити ситуацію в армії, та називає їх «теоретичним концептом».

РЕКЛАМА

Якщо уявити, що їй дійсно не байдуже до стану справ в армії та вона хоче допомогти обороні країни, чому Безугла обрала тактику «критикувати нон-стоп»? Ветеран АТО та волонтер Роман Донік вважає, що якісні зміни у структурі ЗСУ до списку інтересів нардепки зовсім не входять.

«Кожна зміна керівника на будь-якому рівні — це хаос у певний час. Не буває інакше… Зараз вона починає торпедувати тих, хто тільки-но почав, по суті, „володіти ситуацією“. Для чого? Знову зміна, знову хаос, знову пів року порвано зв’язки та напрацювання? Яка мета у служителя народу? Тримати ЗСУ у постійному стані кадрових змін із паралічем?» — запитав Донік.

РЕКЛАМА

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він озвучив в ефірі Radio NV, такі дії можуть свідчити про її віру у власну всесильність, і що вона може діяти, виходячи з особистих амбіцій.

Волонтер Юрій Касьянов наголосив, що оскільки президент несе відповідальність за майже всі стратегічні та кадрові рішення, то подібна критика від Безуглої автоматично відбивається на Верховному головнокомандувачі. Називаючи себе членом його команди, Безугла насправді робить все, щоб знищити інституційність української влади.

РЕКЛАМА

«Безвідповідальність політиків завжди закінчується погано. А часто призводить до військових переворотів. Бо в кепсько влаштованій державі, особливо у воєнний час, саме армія, а не парламент, не уряд, не церква, не гідрометеоцентр, і навіть не офіс президента, є тією інституцією, на якій все тримається, і навколо якої все крутиться», — написав волонтер на своїй сторінці у соцмережі.

На його думку, чергова війна Безуглої з черговим головкомом і його командою підриває не тільки підвалини армії (вдруге вже), а розвалює всю державну систему зсередини.

«По суті проблем, які порушує Мар’яна, можна погодитися з нею на 90%. Бардак в армії жахливий. Але є одне але — головнокомандувача, його заступників, начальника Генштабу і взагалі всю верхівку армії призначає президент. Президент несе відповідальність за ці призначення, і гостра критика генералів бумерангом повертається до верховного головнокомандувача», — написав Касьянов й додав, що Безугла — стовідсоткова людина президента й вона не дозволила б собі таку критику, не отримавши санкції згори.

«Це не політика — це безвідповідальність. Якщо верховний головнокомандувач вважає, що треба знову змінювати армійське командування — його треба змінювати указом президента, а не внаслідок „відкриттів“ депутатки ВР», — додав він.

Він нагадав про уроки історії, коли на тлі політичної безвідповідальності, імпотенції державного апарату та особистого божевілля, з’явилися сміливий проконсул Юлій Цезар, генерал Наполеон Бонапарт, Ататюрк, Піночет, білий генерал Корнілов, а слідом за ним більшовик Троцький, тому що влада не терпить порожнечі.

Це попередження має особливу вагу для України сьогодні, бо критика підриває стабільність і довіру до військового керівництва в найкритичніший момент для нашої країни. Ми повинні пам’ятати про уроки історії та діяти відповідально, щоб забезпечити стабільність нашої держави.

Раніше повідомлялося, що Безугла натякнула на готовність стати очільником Міноборони.

50

Читайте нас у Facebook