Доки чоловік на Євро-2024: у дружини легенди футболу повторно діагностовано рак

У дружини легендарного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана, який переніс операцію на серці, Бартіни Куман повторно діагностували рак молочної залози, повідомляє Express.

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«Мій рак грудей повернувся. Я хочу відверто про це сказати, бо сподіваюся, що зможу допомогти іншим жінкам зі схожим типом раку. Щотри-щочотири тижні мені доводиться бути на лікуванні в Амстердамському онкоцентрі. Але я сильна жінка і впораюсь із цим. Я не бігаю весь день, скиглячи і скаржачись, бо я дуже незалежна», — заявила 63-річна акторка Бартіна Куман.

Вперше страшну хворобу у дружини легендарного футболіста та тренера виявили у 2010 році. Але після проведеної операції, хіміотерапії та променевої терапії рак відступив. І ось Бартіна знову мужньо бореться з недугою.

Попри проблеми зі здоров'ям, Бартіна Куман, у якої Рональдом троє дітей — сини Тім та Рональд, а також дочка Деббі, благословила чоловіка перед стартом чемпіонату Європи (голландці зіграють в одній групі з Францією, Польщею та Австрією).

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«Я дуже сподіваюся, що Рональда буде винагороджено за його важку працю, і що він пройде на Євро-2024 якнайдалі. Сподіваюся, ми станемо чемпіонами», — заявила дружина тренера.

Додамо, що чемпіон Європи у складі збірної Нідерландів та найрезультативніший захисник в історії футболу (193 голи у 533 матчах!) 61-річний Рональд Куман здобув у футболках «Аякса», ПСВ «Ейндховен», «Барселони» та національної команди 19 трофеїв. На тренерській ниві голландець, окрім роботи з «помаранчевими», також очолював «Вітесс», «Аякс», «Бенфіку», ПСВ «Ейндховен», «Валенсію», АЗ, «Фейєноорд», «Саутгемптон», «Евертон» та «Барселону».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у красуні-дружини знаменитого футболіста виявили страшну хворобу.

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