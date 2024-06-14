В Україну вдалося повернути понад 250 тіл загиблих військових (фото)

Нещодавно в Україну вдалося повернути з полону 71 військового та чотирьох цивільних українців, а також тіла 200 полеглих героїв.

А у п'ятницю, 14 червня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів із Запорізькому напрямку, чотирьох — з Луганського, а також тіла чотирьох воїнів, які передані з моргів на території росії.

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Фото штабу

Фото штабу

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Фото штабу

В штабі зазначили, що ЗСУ перевезуть тіла та останки до визначених державних установ, а представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти — встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.

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Нагадаємо, що рідні полонених та зниклих безвісти українців отримуватимуть повідомлення від штабу через «Дію», що убезпечить їх від шахраїв.

Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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