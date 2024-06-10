Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу. Про це у Telegram повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти — вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на „звільнення з полону“. Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини. Щоб захистити родини від цього безладу, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у Дії», — написав він.

Федоров пояснив, як це буде на ділі.

«Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу. У Дію надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що: заяву підтвердили; до справи додали інформацію; людину звільнили з полону. Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії. Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили», — розповів віце-прем'єр.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запустили електронне посвідчення ветерана в «Дії».

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