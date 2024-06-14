Частина інструментів згоріла: популярний гурт випустив потужний хіт

Популярний гурт «Антитіла» представив нову пісню та кліп «Поламані». За словами лідера музикантів Тараса Тополі, лірика та відеоряд твору наповнені важливими меседжами, які вони вважають за необхідне передати всім своїм слухачам сьогодні, зараз.

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До режисури відеокліпу «Поламані» «Антитіла» знову залучили Віктора Скуратовського, саме того режисера, який вже відзняв з «Антитілами» кліп на пісню «Фортеця Бахмут». Оператором вперше виступив Володимир Шкляревський, а відеоінженером — давній друг команди Кадім Тарасов. Ця команда реалізувала по-справжньому масштабну ідею, заради якої впродовж п’яти днів збирали величезну багатотонну залізну конструкцію у відкритому полі під Києвом. Під час самих зйомок учасники гурту, на жаль, отримали травми, частина інструментів згоріла. Проте, кінцевим результатом всі задоволені. У зйомках брав участь хор хлопчиків чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького.

«Ця пісня — це, звісно, й саморефлексія, — сказав, презентуючи відео, Тарас Тополя. - Через історію одного дивака ми розповідаємо про себе, розповідаємо про всіх нас, тих, хто серед колосальних потрясінь відчувають себе «трохи поламаними», навіть якщо не визнають цього, водночас залишаючись незламними.

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Ми по-іншому не можемо, навіть коли самі неймовірно потребуємо допомоги і підтримки, ми, в першу чергу, йдемо рятувати інших, рятувати душі, лікувати рани, віддавати, боротися за когось!"

Шанувальники гурту відразу відреагували на нову роботу колективу коментарями на соціальних площадках.

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«Дуже потужна робота, а вставка з дітьми, з дитячим співом — це щось неймовірне, це як подих весняного вітру, що додає віру і впевненість в наше прекрасне майбутнє, в наше відновлення і розквіт! — написали про враження. — Перемога над темрявою і злом обов'язково буде! Ми — Українці — нація сильних, незламних…»

«Пісня сама по собі чудова, але в поєднанні з таким візуалом вона стає зрозумілою для людей всього світу, — захоплюються шанувальники. — Дуже сильний візуальний образ! Для мене кліп це зразок світового рівня. І це не перебільшення. Вітаю вас і дякую за творчість!»

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«Не знаю що саме пан Тарас та його команда закладали у глибинний сенс пісні, але на останньому куплеті палаючий каркас — це щось, — поділилися почуттями. — Він наче символізує ту саму душу, про яку йде мова. Поламану душу. Спалену. Неймовірно».

Нагадаємо, гурт «Антитіла» прийняв участь у міжнародному проєкті у Лондоні.

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