«Антитіла» стали тріумфаторами премії YUNA-2024: усі переможці

23 травня в Києві, в Жовтневому палаці відгриміла 13 національна музична премія YUNA. Вперше з повномасштабного вторгнення захід відбувся в офлайн форматі, зібравши представників музичної індустрії. Артистів нагородили за досягнення 2023 року.

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Цьогоріч тріумфатором премії став гурт «Антитіла», який отримав три статуетки. Колектив визнали кращими в номінаціях «Найкращий рок-гурт», а також «Найкращий відеокліп» та «Найкраща пісня» за «Фортецю Бахмут», довкола якої було багато суперечок та хейту.

Нагороду за найкращий альбом отримала співачка Джамала, яка от-от має народити. Її альбом QIRIM був відзначений Шевченківською премією.

«Я вважаю, що всі пісні та альбоми, які випускають українські артисти у нинішніх умовах — вже заслуговують на підтримку. Слухайте українське, пишайтесь українським. І дякую Героям за те, що можемо творити у час війни!», — зазначила співачка.

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Найкращим виконавцем став Артем Пивоваров.

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«Найкраща виконавиця» — KOLA.

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«Найважливіше в житті кожної людини, на мою думку, — це знайти себе та знайти своїх людей, тому що тоді твоє серце дихає щастям та всі твої дії йдуть від серця! Я вдячна, що так сталося в моєму житті, шляхом праці над собою та постійному розвитку, вдячна що сьогодні моя музика потрібна, що вона приносить користь та допомагає!», — сказала KOLA.

Перемогу в номінації «Найкращий дует/колаборація» здобули SHUMEI & ZLATA OGNEVICH з піснею «Буревіями».

«Відкриттям року» стала загадкова Klavdia Petrivna. Найкращим поп-гурт назвали LATEXFAUNA. А гурти «Kozak System» і «Друга ріка» отримали нагороду в номінації «Благодійний тур».

Усі артисти, отримуючи нагороди, в першу чергу дякували захисникам, які зараз боронять нашу країну від російського агресора, й закликали українців допомагати наближати нашу перемогу.

Нагадаємо, минулого року організатори музичної премії YUNA змінили формат та скасували номінації, переможців оголосили в єдиній номінації «Пісні незламної України».

Фото: соцмережі артистів

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