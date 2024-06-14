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В НАТО назвали країну, яка грає важливу роль у війні росії з Україною

14:18 15 червня 2024
Єнс Столтенберг

Допомога Китаю, політику якого нещодавно «розгромив» Володимир Зеленський, має ключову роль у війні росії проти України. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала рф, надійшла саме з цієї країни. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, пише rbc.ua.

На його думку, електронне обладнання є вкрай важливими для виробництва різних типів озброєнь.

«Ми бачимо, як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни. З нього надходять предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб та бойових танків, що застосовуються в агресивній війні».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», генсек НАТО висловився щодо використання німецької зброї проти цілей у росії, зазначивши, що «захищатися — це не ескалація».

Читайте також: Китай проштовхує конкуруючий мирний план щодо України перед самітом у Швейцарії, — дипломати

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