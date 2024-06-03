росія робить «все», щоб зірвати саміт, запланований на середину червня, використовуючи вплив Китаю та його дипломатів, заявив Зеленський журналістам у кулуарах «Діалогу Шангрі-Ла» в Сінгапурі. Раніше український президент виступив з програмною промовою, в якій закликав азійських лідерів приєднатися до саміту, щоб допомогти знайти шлях до припинення війни з росією, пише Вloomberg.

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«Ми хочемо, щоб Азія знала, що відбувається в Україні, — сказав Зеленський. — Нам потрібна підтримка азіатських країн. Вона дуже потрібна».

Він хоче заручитися підтримкою іноземних лідерів, у тому числі так званого Глобального Півдня, для проведення саміту 15−16 червня. За словами Зеленського, свою участь підтвердили понад 100 країн і 75 глав держав. Швейцарія запланувала українську конференцію одразу після зустрічі «Великої сімки» в Італії. Кілька лідерів G-7 планують приєднатися до неї, але президент Джо Байден не планує бути там, повідомляє Bloomberg News, тоді як Китай дав зрозуміти, що не буде присутній.

За словами Зеленського, США заохочують деякі країни взяти участь у конференції, тоді як Китай виступає проти цього. Китай і Бразилія закликають до проведення міжнародної конференції, визнаної як росією, так і Україною, для обговорення пропозицій щодо припинення війни, пропонуючи альтернативу просуванню Києвом власного мирного плану, який підтримується Заходом.

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Він сказав, що азійські лідери, які візьмуть участь у запропонованому ним саміті, будуть залучені до глобальної оборони і допоможуть зміцнити єдність проти війни. На заході обговорюватимуться питання ядерної зброї, продовольчої безпеки та звільнення військовополонених.

«Після мирного саміту, коли глобальна більшість погодиться зі спільними домовленостями та кроками, відповідні сторони передадуть їх росії, прагнучи досягти результату, подібного до зернової ініціативи», — сказав Володимир Зеленський раніше на форумі.

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Він закликав «поставити під сумнів зв'язки Китаю з росією», заявивши, що підтримка москви забезпечить продовження війни в Україні, йдеться у статті.

«Не можна говорити, що ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність України, і в той же час бути на боці країни, яка порушує принципи Статуту ООН», — сказав Зеленський про Китай.

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Раніше повідомлялася думка аналітика про важке становище України: «путін — бомбардуваннями, а Байден — затримкою поставок озброєнь мотивують Зеленського до припинення вогню».

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