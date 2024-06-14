Найкращі системи ППО окупантів не працюють: як росіян затягнули у пастку в Криму

У середині травня українська армія завдала потужного удару по російській базі в Бельбеку під Севастополем, використавши 10 американських тактичних ракетних комплексів. Цей удар завдав значної шкоди, на яку розраховували українські планувальники, повідомляє Forbes. Знімки з місця події підтвердили, що двотонні ракети знищили російські радар і дві пускові установки зенітно-ракетної батареї С-400. Крім того, ракети пошкодили чотири військові літаки на сусідньому військовому аеродромі.

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Бельбек і Севастополь є ключовими базами для російських військово-повітряних сил і залишків чорноморського флоту росії. Це пояснює оперативність, з якою росіяни замінили пошкоджені компоненти С-400, ракети якої мають дальність польоту до 400 кілометрів. Проте, як немов кульмінація вибухонебезпечного жарту, 11 червня українці знову обстріляли батарею С-400 у Бельбеку.

Українські війська використали щонайменше 10 ракет ATACMS, повідомив Центр оборонних стратегій України. Російська система ППО не змогла перехопити жодну з них. Міністерство оборони України заявило про знищення двох радарів — по одному з батареї С-300 і С-400.

Бельбек перетворюється на пастку виснаження для найкращої системи протиповітряної оборони російських ВПС. Українські військові завдають ударів по нових ракетних батареях приблизно так само швидко, як вони встигають розгортатися. До 11 червня росіяни втратили два командні пункти С-400, чотири радари і 16 пускових установок, що підтверджують аналітики Oryx.

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Далі втрати можуть бути набагато більшими. Загалом цілком можливо, що українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п’яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 була розроблена як протиракетна система, але вона, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити ні своїх партнерів, ні себе.

Російські військово-повітряні сили мають понад 50 батарей С-400, але ці батареї втрачають свою ефективність в умовах українських ракетних атак. Що більше С-400 росіяни розмістять в Україні, то більше С-400 вони, ймовірно, втратять.

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Деякі російські спостерігачі занепокоєні тим, що наближаються набагато гірші атаки. Якщо українці дотримуються американської ударної доктрини, то на першому місці будуть атаки на батареї ППО.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російська система ППО виявилася безсилою проти ракетно-безпілотних атак ЗСУ.

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