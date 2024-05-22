Кораблям чорноморського флоту росії не дають перепочинку. Наприкінці минулого тижня Україною було здійснено багатосторонню атаку на порт Новоросійська, Туапсинський нафтопереробний завод і прилеглий нафтовий термінал. Атака була проведена за допомогою повітряних і надводних безпілотників, які вкотре розгромили російські оборонні системи. Згодом з'явилися відеозаписи того, як кораблі, що стояли поруч, намагалися збити безпілотники шквалом вогню з верхньої палуби, але досягли успіху лише в тому, що зробили швейцарський сир з будинків навпроти. А потім американські балістичні ракети ATACMS завдали удару по пірсу в Севастополі, потопивши «Куровець» — один з небагатьох російських військових кораблів, який не покинув Крим заради відносної безпеки в Новоросійську. Під час цієї ж атаки був потоплений ракетний корвет класу «Каракурт». Офіцер Королівського флоту Британії Том Шарп заявив, що інтенсивність ударів ЗСУ по військових об'єктах і кораблях рф просто вражає. Про це він написав у своїй колонці на ресурсі The Telegraph.

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«ЗСУ вміло використовували ракети ATACMS проти морської цілі, — вважає Том Шарп. - Зазвичай їх так не використовують, а вони призначаються для боїв на суші. Однак сама ракета розкидає боєприпаси, які можуть завдати ураження на великій площі. Не виключено, що для знищення кораблів використовували боєприпас вагою 213 кг. Однак якщо на озброєнні у Києва є такий боєприпас, то незрозуміло, чому ще не завдано удару по Кримському мосту».

На думку Тома Шарпа, очевидно, що російська система протиповітряної оборони все ще перебуває у стані безладу.

«Минулого четверга удари ЗРК ППО знищили батарею зенітно-ракетних комплексів С-400 та близько 10 літаків на кримському аеродромі Бельбек. Це був корисний удар сам по собі, а також формувальна операція перед нападом на Севастополь, але в будь-якому випадку він викрив недоліки розхваленої С-400… знову. С-400 вже давно позиціонується як така, що здатна захищати від балістичної зброї на кшталт ПЗРК ATACMS. Для успішного захисту від такого роду атак потрібні три рівні: попередження, виявлення та знищення. Попередження покладається на розвідувальні служби, супутникове спостереження та інші дані, які дають вам зрозуміти, що атака неминуча. Якщо ви спостережливі та маєте під рукою необхідні засоби, ви можете завдати удару ще до того, як буде здійснена атака, — вбити стрільця, а не стрілу».

Том Шарп констатує: протиракетна оборона — це важко, і якщо один з ваших шарів відсутній, або занедбаний, або зруйнований, то вона стає майже неможливою, що росія знову й знову показує в Чорному морі.

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«Порівняйте це з комбінованим і багаторівневим відбиттям іранської ройової атаки 14 квітня, і ви побачите різницю, навіть якщо це була здебільшого відносно нескладна зброя. Принаймні зараз ми, західні країни, маємо перевагу — і українці знову і знову демонструють, як відсутність цієї переваги робить росію вразливою. Потрібно бути дуже обережним, перш ніж екстраполювати це на будь-яке відчуття оптимізму в сухопутній війні, але в умовах, коли третина чорноморського флоту знищена, ще один ракетний комплекс „Калібр“, можливо, потоплений, експорт українського зерна в основному відновлений, російські системи ППО в основному не працюють, а Україна демонструє покращену здатність атакувати критично важливі об'єкти російської інфраструктури в глибині її території, ми повинні бути дуже обережними, щоб не втрачати надію на перемогу», — підсумував Том Шарп.

Нагадаємо, що 15 травня було завдано дієвого удару по авіабазі «Бельбек» в окупованому Криму, яку використовують загарбники.

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