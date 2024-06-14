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Україна

Хмарність теж винна: стало відомо, як відключатимуть світло 15 червня

20:08 14 червня 2024
Укренерго

В Україні 15 червня будуть застосовані графіки погодинних відключень по всій країні. Вони діятимуть з 08:00 до 23:00. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

«Завтра, з 16:00 до 20:00 — обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів. Причина — знижена робота СЕС через хмарність в областях, також в ремонт вийшов черговий атомний блок», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше кмітливі домогосподарки розповіли, як зберігати продукти під час відключення електроенергії.

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