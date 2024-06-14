Німеччина з рекордом тренера принизила суперника на старті Євро-2024: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 14 червня, поєдинком у Мюнхені стартував чемпіонат Європи з футболу, на якому виступить збірна України.

Євро-2024. Група А. 1-й тур

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Німеччина — Шотландія — 5:1

Голи: Вірц (10), Мусіала (19), Хаверц (45+1, з пенальті), Фюллькруг (68), Емре Джан (90+3) — Рюдігер (87, у свої ворота).

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На 45-й хвилині вилучено Портеуса (Шотландія).

Триразові чемпіони Європи та чотириразові чемпіони світу німці, граючи цілий тайм у більшості, здобули першу перемогу на турнірі завдяки голам найкращого гравця сезону в бундеслізі Вірца з «Байєра», Мусіали з «Баварії» (наймолодші автори м'ячів збірної Німеччини на ЧЄ, котрі забили в 21 рік і 42 дні, а також у 21 рік і 109 днів відповідно), а ще влучному удару з пенальті Хаверца з «Арсенала» та результативним «пострілам» Фюллькруга і Емре Джана з дортмундської «Боруссії».

При цьому наставник бундестім Юліан Нагельсманн у 36 років та 327 днів став наймолодшим тренером в історії чемпіонатів Європи. Екснаставник «Баварії» побив рекорд Сречка Катанеца, який на Євро-2000 керував збірною Словенії у 36 років та 333 дні.

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До речі, 20-річний шотландський фанат Крейг Фергюсон за 42 дні дійшов пішки до Мюнхена із Глазго, встигнувши до матчу відкриття Євро.

Додамо, що у другому поєдинку у квартеті А у суботу, 15 червня, зіграють Угорщина та Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку чемпіонату Європи Румунія — Україна.

Фото EFE

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