Вакарчук, Жадан та учні зі школи Ярмоленка оригінально оголосили заявку збірної України на Євро-2024 (відео)

Збірна України з футболу, яка програла напередодні полякам спаринг у Варшаві (1:3), надіслала до УЄФА офіційну заявку на чемпіонат Європи, який відбудеться на стадіонах 10 міст Німеччини з 14 червня по 14 липня. При цьому список із 26 футболістів оголосили вболівальники з різних куточків нашої країни, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У проморолику, розміщеному Українською асоціацією футболу на YouTube, об'єдналися різні покоління шанувальників нашої збірної. Чернігівські учні з рідної школи Андрія Ярмоленка підтримали свого кумира, колишній стюард Тихон згадав часи Євро-2012 та мирний український Донецьк, а батьки загиблого героя та завзятого сімферопольського фаната Олександра «Боряна» Клепікова висловили підтримку іншому кримчанину Миколі Матвієнку.

До оголошення списку збірної також приєдналися військові, волонтери та парамедики, лідери думок, художники та найвідданіші вболівальники різного віку та фаху.

Підтримку національній команді висловили Ігор Лаченков, Василь Байдак, Катерина Галушка, Тата Кеплер, Роман Бебех, Святослав Вакарчук та Сергій Жадан.

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Заявка збірної України на Євро-2024 (з ігровими номерами)

Воротарі — 1. Георгій Бущан («Динамо»), 23. Андрій Лунін («Реал», Іспанія), 12. Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія);

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захисники — 13. Ілля Забарний («Борнмут», Англія), 4. Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля (усі — «Шахтар»), 3. Олександр Сваток («Дніпро-1»), 26. Богдан Михайличенко («Полісся»), 24. Олександр Тимчик («Динамо»), 16. Віталій Миколенко («Евертон», Англія);

півзахисники — 6. Тарас Степаненко, 14. Георгій Судаков, 20. Олександр Зубков (усі — «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 7. Андрій Ярмоленко (усі — «Динамо»), 8. Руслан Малиновський («Дженоа», Італія), 17. Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), 15. Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), 10. Михайло Мудрик («Челсі», Англія);

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нападаники — 25. Владислав Ванат («Динамо»), 9. Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), 11. Артем Довбик («Жирона», Іспанія).

Нагадаємо, що останній спаринг у рамках підготовки до Євро-2024 збірна України, яка зіграла раніше внічию з Німеччиною (0:0), проведе 11 червня у Кишиневі з Молдовою.

На самому ж чемпіонаті Європи «жовто-сині», які перемогли у фіналі плей-оф Ісландію (2:1), виступлять в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів чемпіонату Європи з футболу.

Фото uaf.ua

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