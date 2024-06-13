Де і коли дивитись онлайн Румунія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на стартовий матч команди Реброва на Євро-2024

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу, яка дійшла на Євро-2020 до чвертьфіналу, матчем у Мюнхені з командою Румунії стартує на чемпіонаті Європи з футболу, що відбудеться з 14 червня по 14 липня на стадіонах 10 міст Німеччини.

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У попередні роки суперники зустрічалися один з одним шість разів, але жодного разу не перетиналися в офіційних поєдинках. У спарингах Україна та Румунія обіграли один одного по три рази (при цьому в одній зустрічі «жовто-сині» у турнірі на Кіпрі здолали суперника у серії пенальті). Три останні матчі виграла саме наша команда.

У рамках підготовки до Євро-2024 підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною (0:0), програли Польщі (1:3) та розгромили Молдову (4:0). Своєю чергою, румуни розійшлися миром з Болгарією (0:0) та Ліхтенштейном (0:0).

Відеоогляд матчу Румунія — Ліхтенштейн — 0:0

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У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом пари українську команду, яка оригінально оголосила заявку на чемпіонат Європи. Наприклад, контора Вet365 ставки на перемогу підопічних Едварда Йорданеску (напередодні гри йому виповниться 46 років) приймає з коефіцієнтом 3,75, на нічию — 3,50, на виграш збірної України — 2,00.

У прямому ефірі поєдинок Румунія — Україна на території нашої країни покажуть о 16:00 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Львів», «Суспільне: Одеса» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

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Євро-2024. Група Е. 1-й тур

17 червня (понеділок)

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Румунія — Україна 16:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

В іншому матчі у квартеті Е цього ж дня (о 19:00) у Франкфурті зіграють Бельгія та Словаччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу передбачив долю збірної України на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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