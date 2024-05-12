Розклад прямих телетрансляцій та календар поєдинків Євро-2024 у Німеччині

З 14 червня по 14 липня на стадіонах десяти міст Німеччини (Берліна, Кельна, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гельзенкірхена, Гамбурга, Лейпцига, Штутгарта та Мюнхена) пройде чемпіонат Європи з футболу, на якому серед 24 команд виступить і збірна України.

ВІДЕО ДНЯ

В Україні поєдинки Євро-2024 транслюватимуть регіональні канали «Суспільного» та медіасервіс MEGOGO. Також трансляцію поєдинків слухайте на радіо «Промінь».

Зазначимо, що MEGOGO покаже кожен із 51 матчу турніру. Регіональні канали «Суспільного» транслюватимуть 13 зустрічей групової стадії (у тому числі матч-відкриття та три зустрічі за участю збірної України), частину поєдинків 1/8 та ¼ фіналу, обидва півфінали та фінал. У разі виходу команди Сергія Реброва з групи місцеві канали також покажуть ігри «жовто-синіх» у плей-оф.

Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи і чотири найкращі володарі третіх місць.

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Лише за участь у фінальному турнірі кожна команда отримає від УЄФА 9,25 млн євро призових. Зрозуміло, за успішний виступ збірним передбачені солідні бонуси.

Група А

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Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

14 червня (п'ятниця)

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Німеччина — Шотландія 22:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

15 червня (субота)

Угорщина — Швейцарія 16:00 Кельн регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

19 червня (середа)

Німеччина — Угорщина 19:00 Штутгарт MEGOGO

Шотландія — Швейцарія 22:00 Кельн MEGOGO

23 червня (неділя)

Швейцарія — Німеччина 22:00 Франкфурт MEGOGO

Шотландія — Угорщина 22:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Група В

Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

15 червня (субота)

Іспанія — Хорватія 19:00 Берлін MEGOGO

Італія — Албанія 22:00 Дортмунд MEGOGO

19 червня (середа)

Хорватія — Албанія 16:00 Гамбург регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

20 червня (четвер)

Іспанія — Італія 22:00 Гельзенкірхен MEGOGO

24 червня (понеділок)

Албанія — Іспанія 22:00 Дюссельдорф регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Хорватія — Італія 22:00 Лейпциг MEGOGO

Група С

Словенія, Данія, Сербія, Англія

16 червня (неділя)

Словенія — Данія 19:00 Штутгарт регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Сербія — Англія 22:00 Гельзенкірхен MEGOGO

20 червня (четвер)

Словенія — Сербія 16:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Данія — Англія 19:00 Франкфурт MEGOGO

25 червня (вівторок)

Англія — Словенія 22:00 Кельн MEGOGO

Данія — Сербія 22:00 Мюнхен MEGOGO

Група D

Польща, Нідерланди, Франція, Австрія

16 червня (неділя)

Польща — Нідерланди 16:00 Гамбург MEGOGO

17 червня (понеділок)

Австрія — Франція 22:00 Дюссельдорф MEGOGO

21 червня (п'ятниця)

Польща — Австрія 19:00 Берлін MEGOGO

Нідерланди — Франція 22:00 Лейпциг MEGOGO

25 червня (вівторок)

Нідерланди — Австрія 19:00 Берлін регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Франція — Польща 19:00 Дортмунд MEGOGO

Група Е

Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

17 червня (понеділок)

Румунія — Україна 16:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Бельгія — Словаччина 19:00 Франкфурт MEGOGO

21 червня (п'ятниця)

Словаччина — Україна 16:00 Дюссельдорф регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

22 червня (субота)

Бельгія — Румунія 22:00 Кельн MEGOGO

26 червня (середа)

Словаччина — Румунія 19:00 Франкфурт MEGOGO

Бельгія — Україна 19:00 Штутгарт регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Група F

Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

18 червня (вівторок)

Туреччина — Грузія 19:00 Дортмунд регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Португалія — Чехія 22:00 Лейпциг MEGOGO

22 червня (субота)

Грузія — Чехія 16:00 Гамбург регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Туреччина — Португалія 19:00 Дортмунд MEGOGO

26 червня (середа)

Грузія — Португалія 22:00 Гельзенкірхен MEGOGO

Чехія — Туреччина 22:00 Гамбург MEGOGO

1/8 фіналу

29 червня (субота)

1А — 2С 19:00 Дортмунд (матч № 37) MEGOGO

2А — 2 В 22:00 Берлін (матч № 38) MEGOGO

30 червня (неділя)

1В — 3A/D/E/F 19:00 Кельн (матч № 39) MEGOGO

1С — 3D/E/F 22:00 Гельзенкірхен (матч № 40) MEGOGO

1 липня (понеділок)

1 °F — 3A/B/C 19:00 Франкфурт (матч № 41) MEGOGO

2D — 2E 22:00 Дюссельдорф (матч № 42) MEGOGO

2 липня (вівторок)

1Е — 3A/B/C/D 19:00 Мюнхен (матч № 43) MEGOGO

1D — 2 °F 22:00 Лейпциг (матч № 44) MEGOGO

¼ фіналу

5 липня (п'ятниця)

Переможець матчу № 39 — переможець матчу № 37 (матч № 45) 19:00 Штутгарт MEGOGO

Переможець матчу № 41 — переможець матчу № 42 (матч № 46) 19:00 Гамбург MEGOGO

6 липня (субота)

Переможець матчу № 43 — переможець матчу № 44 (матч № 47) 19:00 Берлін MEGOGO

Переможець матчу № 40 — переможець матчу № 38 (матч № 48) 19:00 Дюссельдорф MEGOGO

½ фіналу

9 липня (вівторок)

Переможець матчу № 45 — переможець матчу № 46 (матч № 49) 22:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

10 липня (середа)

Переможець матчу № 47 — переможець матчу № 48 (матч № 50) 22:00 Дортмунд регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Фінал

14 липня (неділя)

Переможець матчу № 49 — переможець матчу № 50 22:00 Берлін регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможцем Євро-2020 стала збірна Італії.

Фото uefa.com

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