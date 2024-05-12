Розклад прямих телетрансляцій та календар поєдинків Євро-2024 у Німеччині
З 14 червня по 14 липня на стадіонах десяти міст Німеччини (Берліна, Кельна, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гельзенкірхена, Гамбурга, Лейпцига, Штутгарта та Мюнхена) пройде чемпіонат Європи з футболу, на якому серед 24 команд виступить і збірна України.
В Україні поєдинки Євро-2024 транслюватимуть регіональні канали «Суспільного» та медіасервіс MEGOGO. Також трансляцію поєдинків слухайте на радіо «Промінь».
Зазначимо, що MEGOGO покаже кожен із 51 матчу турніру. Регіональні канали «Суспільного» транслюватимуть 13 зустрічей групової стадії (у тому числі матч-відкриття та три зустрічі за участю збірної України), частину поєдинків 1/8 та ¼ фіналу, обидва півфінали та фінал. У разі виходу команди Сергія Реброва з групи місцеві канали також покажуть ігри «жовто-синіх» у плей-оф.
Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи і чотири найкращі володарі третіх місць.
Лише за участь у фінальному турнірі кожна команда отримає від УЄФА 9,25 млн євро призових. Зрозуміло, за успішний виступ збірним передбачені солідні бонуси.
Група А
Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія
14 червня (п'ятниця)
Німеччина — Шотландія 22:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
15 червня (субота)
Угорщина — Швейцарія 16:00 Кельн регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
19 червня (середа)
Німеччина — Угорщина 19:00 Штутгарт MEGOGO
Шотландія — Швейцарія 22:00 Кельн MEGOGO
23 червня (неділя)
Швейцарія — Німеччина 22:00 Франкфурт MEGOGO
Шотландія — Угорщина 22:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Група В
Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія
15 червня (субота)
Іспанія — Хорватія 19:00 Берлін MEGOGO
Італія — Албанія 22:00 Дортмунд MEGOGO
19 червня (середа)
Хорватія — Албанія 16:00 Гамбург регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
20 червня (четвер)
Іспанія — Італія 22:00 Гельзенкірхен MEGOGO
24 червня (понеділок)
Албанія — Іспанія 22:00 Дюссельдорф регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Хорватія — Італія 22:00 Лейпциг MEGOGO
Група С
Словенія, Данія, Сербія, Англія
16 червня (неділя)
Словенія — Данія 19:00 Штутгарт регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Сербія — Англія 22:00 Гельзенкірхен MEGOGO
20 червня (четвер)
Словенія — Сербія 16:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Данія — Англія 19:00 Франкфурт MEGOGO
25 червня (вівторок)
Англія — Словенія 22:00 Кельн MEGOGO
Данія — Сербія 22:00 Мюнхен MEGOGO
Група D
Польща, Нідерланди, Франція, Австрія
16 червня (неділя)
Польща — Нідерланди 16:00 Гамбург MEGOGO
17 червня (понеділок)
Австрія — Франція 22:00 Дюссельдорф MEGOGO
21 червня (п'ятниця)
Польща — Австрія 19:00 Берлін MEGOGO
Нідерланди — Франція 22:00 Лейпциг MEGOGO
25 червня (вівторок)
Нідерланди — Австрія 19:00 Берлін регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Франція — Польща 19:00 Дортмунд MEGOGO
Група Е
Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна
17 червня (понеділок)
Румунія — Україна 16:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Бельгія — Словаччина 19:00 Франкфурт MEGOGO
21 червня (п'ятниця)
Словаччина — Україна 16:00 Дюссельдорф регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
22 червня (субота)
Бельгія — Румунія 22:00 Кельн MEGOGO
26 червня (середа)
Словаччина — Румунія 19:00 Франкфурт MEGOGO
Бельгія — Україна 19:00 Штутгарт регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Група F
Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія
18 червня (вівторок)
Туреччина — Грузія 19:00 Дортмунд регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Португалія — Чехія 22:00 Лейпциг MEGOGO
22 червня (субота)
Грузія — Чехія 16:00 Гамбург регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Туреччина — Португалія 19:00 Дортмунд MEGOGO
26 червня (середа)
Грузія — Португалія 22:00 Гельзенкірхен MEGOGO
Чехія — Туреччина 22:00 Гамбург MEGOGO
1/8 фіналу
29 червня (субота)
1А — 2С 19:00 Дортмунд (матч № 37) MEGOGO
2А — 2 В 22:00 Берлін (матч № 38) MEGOGO
30 червня (неділя)
1В — 3A/D/E/F 19:00 Кельн (матч № 39) MEGOGO
1С — 3D/E/F 22:00 Гельзенкірхен (матч № 40) MEGOGO
1 липня (понеділок)
2D — 2E 22:00 Дюссельдорф (матч № 42) MEGOGO
2 липня (вівторок)
1Е — 3A/B/C/D 19:00 Мюнхен (матч № 43) MEGOGO
1D —
¼ фіналу
5 липня (п'ятниця)
Переможець матчу № 39 — переможець матчу № 37 (матч № 45) 19:00 Штутгарт MEGOGO
Переможець матчу № 41 — переможець матчу № 42 (матч № 46) 19:00 Гамбург MEGOGO
6 липня (субота)
Переможець матчу № 43 — переможець матчу № 44 (матч № 47) 19:00 Берлін MEGOGO
Переможець матчу № 40 — переможець матчу № 38 (матч № 48) 19:00 Дюссельдорф MEGOGO
½ фіналу
9 липня (вівторок)
Переможець матчу № 45 — переможець матчу № 46 (матч № 49) 22:00 Мюнхен регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
10 липня (середа)
Переможець матчу № 47 — переможець матчу № 48 (матч № 50) 22:00 Дортмунд регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Фінал
14 липня (неділя)
Переможець матчу № 49 — переможець матчу № 50 22:00 Берлін регіональні канали «Суспільного», MEGOGO
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможцем Євро-2020 стала збірна Італії.
Фото uefa.com85
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